Областная газета
Общество 13 марта 2017, 14:33

На Среднем Урале сформирован общеобластной родительский комитет

На Среднем Урале создан общеобластной родительский комитет. Такое решение принято на форуме в рамках выставки «Образование от А до Я».

Как сообщает областной департамент информполитики, председателем общеобластного родительского комитета избрана ответственный секретарь Свердловского регионального отделения Национальной родительской ассоциации Людмила Золотницкая.

— Необходимость формирования такой организации продиктована тем, что педагоги сталкиваются с серьёзным вызовом: необходимо помочь детям, находящимся сегодня под давлением невероятно насыщенного информационного пространства, — прокомментировал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

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