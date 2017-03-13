УрГЭУ при поддержке Евгения Куйвашева заявляется на федеральный конкурс по созданию опорного университета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил в ректором Уральского государственного экономического университета Яковом Силиным предстоящее участие этого вуза в конкурсе Министерства образования и науки РФ по созданию опорных университетов на базе государственных вузов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, идея формирования опорных университетов предполагает создание в регионах России научно-образовательных центров, работающих на удовлетворение потребности местного рынка труда в квалифицированных кадрах.

По словам Якова Силина, заявка УрГЭУ на участие в этом федеральном проекте будет направлена в Минобрнауки РФ не позднее 20 марта. Если её одобрят, то к середине лета свердловчанам нужно будет представить федеральной власти программу развития вуза на предстоящие пять лет.