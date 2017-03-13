Областная газета
Спорт 13 марта 2017, 15:21

Свердловские болельщики смогут получить FAN ID Кубка Конфедераций FIFA на главпочтамте в Екатеринбурге

Выдача паспортов болельщиков (карт зрителей, FAN ID) Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться на главпочтамте Екатеринбурга, а также в ряде почтовых отделений в регионах страны. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП "Почта России", жителям регионов, не вошедших в список, доставка паспортов будет осуществляться бандеролью 1 класса с описью вложения.

Жителям других государств FAN ID будет выслана мелким заказным пакетом.

- Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой, - сообщили представители федерального оператора почтовой связи. - В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно. 

Отметим, игры Кубка конфедераций FIFA 2017 года состоятся в июне и пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Список почтовых отделений в городах России, где будут выдаваться паспорта болельщиков:

№ п/п

Название города

Отделение Почты России

1.​ 

Архангельск

163060, Архангельск, ул. Урицкого, дом 49, к.1

2.​ 

Астрахань

414000, Астрахань, ул. Чернышевского, 10

3.​ 

Барнаул

656000, Барнаул, пр. Ленина, дом 54

4.​ 

Белгород

308009, Белгород, пл. Соборная, 3

5.​ 

Брянск

241050, Брянск, пл. Карла Маркса, дом 9

6.​ 

Владивосток

690091, Владивосток, ул. Светланская, 41

7.​ 

Владикавказ

362040, Владикавказ, ул. Максима Горького, 14

8.​ 

Владимир

600000, Владимир, ул. Подбельского, 2

9.​ 

Волгоград

400066, Волгоград, ул. Мир, дом 9

10.​ 

Вологда

160000, Вологда, Советский просп., 4

11.​ 

Воронеж

394009, Воронеж, пр. Революции, дом 25

12.​ 

Екатеринбург

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, дом 39

13.​ 

Иваново

153000, Иваново, пр. Ленина, дом 17

14.​ 

Ижевск

426000, Ижевск, ул. Кирова, дом 116

15.​ 

Иркутск

664025, Иркутск, ул. Степана Разина, дом 23

16.​ 

Калининград

236022, Калининград, ул. Космонавта Леонова, дом 22

17.​ 

Калуга

248000, Калуга, пл. Старый Торг, дом 7

18.​ 

Кемерово

650000, Кемерово, пр. Советский, дом 61

19.​ 

Киров

610000, Киров, ул. Спасская, 43

20.​ 

Краснодар

350000, Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 60

21.​ 

Красноярск

 660000, Красноярск, ул. Ленина, дом 49

22.​ 

Курган

640002, Курган, ул. Гоголя, дом 44

23.​ 

Курск

305000, Курск, пл. Красная, дом 8

24.​ 

Липецк

398043, Липецк, ул. Космонавтов, дом 38

25.​ 

Махачкала

367002, Махачкала, ул. Абубакарова, 18

26.​ 

Мурманск

183038, Мурманск, пр-кт Ленина, 82а

27.​ 

Нижний Новгород

603000, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 56

28.​ 

Новосибирск

630099, Новосибирск, ул. Советская, дом 33

29.​ 

Омск

644099, Омск, ул. Герцена, 1

30.​ 

Орёл

302000, Орёл, ул. Ленина, дом 43

31.​ 

Оренбург

460000, Оренбург, ул. Кирова, 16

32.​ 

Пенза

440000, Пенза, ул. Кирова, дом 68 /7

33.​ 

Пермь

614000, Пермь, ул. Ленина, 28

34.​ 

Ростов-на-Дону

344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, дом 50 /78

35.​ 

Рязань

390000, Рязань, ул. Почтовая, 49

36.​ 

Самара

443099, Самара, ул. Ленинградская, 24

37.​ 

Саратов

410000, Саратов, ул. Московская дом 109

38.​ 

Симферополь

295000, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д.1 (ФГУП «Почта Крыма»)

39.​ 

Смоленск

214000, Смоленск, ул. Октябрьской Революции, 6

40.​ 

Ставрополь

355035, Ставрополь, пр. Октябрьской Революции дом 10 /12

41.​ 

Тверь

170100, Тверь, ул. Советская, дом 31

42.​ 

Томск

634050, Томск, пр-кт Ленина, 93

43.​ 

Тула

300000, Тула, пр-кт Ленина, 33

44.​ 

Тюмень

625000, Тюмень, ул. Республики, 56

45.​ 

Улан-Удэ

670000, Улан-Удэ, ул, Ленина, 61

46.​ 

Ульяновск

432000, Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9

47.​ 

Уфа

450000, Уфа, ул. Ленина, 28

48.​ 

Хабаровск

680020, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.7

49.​ 

Чебоксары

428000, Чебоксары, пр-кт Ленина, 2

50.​ 

Челябинск

454000, Челябинск, ул. Кирова, дом 161

51.​ 

Чита

672000, Чита, ул. Бутина, 37

52.​ 

Ярославль

150014, Ярославль, ул. Свободы, дом 79

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Перевозки срубов лесовозы: варианты по ссылке.

Курьерская доставка Дегунино Западное - подробнее тут.

Прокат автомобилей Toyota Camry ZX - информация по ссылке на Юду.