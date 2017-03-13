Свердловские болельщики смогут получить FAN ID Кубка Конфедераций FIFA на главпочтамте в Екатеринбурге

Выдача паспортов болельщиков (карт зрителей, FAN ID) Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться на главпочтамте Екатеринбурга, а также в ряде почтовых отделений в регионах страны. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП "Почта России", жителям регионов, не вошедших в список, доставка паспортов будет осуществляться бандеролью 1 класса с описью вложения.
Жителям других государств FAN ID будет выслана мелким заказным пакетом.
- Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой, - сообщили представители федерального оператора почтовой связи. - В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.
Отметим, игры Кубка конфедераций FIFA 2017 года состоятся в июне и пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.
Список почтовых отделений в городах России, где будут выдаваться паспорта болельщиков:
№ п/п
Название города
Отделение Почты России
1.
Архангельск
163060, Архангельск, ул. Урицкого, дом 49, к.1
2.
Астрахань
414000, Астрахань, ул. Чернышевского, 10
3.
Барнаул
656000, Барнаул, пр. Ленина, дом 54
4.
Белгород
308009, Белгород, пл. Соборная, 3
5.
Брянск
241050, Брянск, пл. Карла Маркса, дом 9
6.
Владивосток
690091, Владивосток, ул. Светланская, 41
7.
Владикавказ
362040, Владикавказ, ул. Максима Горького, 14
8.
Владимир
600000, Владимир, ул. Подбельского, 2
9.
Волгоград
400066, Волгоград, ул. Мир, дом 9
10.
Вологда
160000, Вологда, Советский просп., 4
11.
Воронеж
394009, Воронеж, пр. Революции, дом 25
12.
Екатеринбург
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, дом 39
13.
Иваново
153000, Иваново, пр. Ленина, дом 17
14.
Ижевск
426000, Ижевск, ул. Кирова, дом 116
15.
Иркутск
664025, Иркутск, ул. Степана Разина, дом 23
16.
Калининград
236022, Калининград, ул. Космонавта Леонова, дом 22
17.
Калуга
248000, Калуга, пл. Старый Торг, дом 7
18.
Кемерово
650000, Кемерово, пр. Советский, дом 61
19.
Киров
610000, Киров, ул. Спасская, 43
20.
Краснодар
350000, Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 60
21.
Красноярск
660000, Красноярск, ул. Ленина, дом 49
22.
Курган
640002, Курган, ул. Гоголя, дом 44
23.
Курск
305000, Курск, пл. Красная, дом 8
24.
Липецк
398043, Липецк, ул. Космонавтов, дом 38
25.
Махачкала
367002, Махачкала, ул. Абубакарова, 18
26.
Мурманск
183038, Мурманск, пр-кт Ленина, 82а
27.
Нижний Новгород
603000, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 56
28.
Новосибирск
630099, Новосибирск, ул. Советская, дом 33
29.
Омск
644099, Омск, ул. Герцена, 1
30.
Орёл
302000, Орёл, ул. Ленина, дом 43
31.
Оренбург
460000, Оренбург, ул. Кирова, 16
32.
Пенза
440000, Пенза, ул. Кирова, дом 68 /7
33.
Пермь
614000, Пермь, ул. Ленина, 28
34.
Ростов-на-Дону
344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, дом 50 /78
35.
Рязань
390000, Рязань, ул. Почтовая, 49
36.
Самара
443099, Самара, ул. Ленинградская, 24
37.
Саратов
410000, Саратов, ул. Московская дом 109
38.
Симферополь
295000, г. Симферополь, ул. Александра Невского, д.1 (ФГУП «Почта Крыма»)
39.
Смоленск
214000, Смоленск, ул. Октябрьской Революции, 6
40.
Ставрополь
355035, Ставрополь, пр. Октябрьской Революции дом 10 /12
41.
Тверь
170100, Тверь, ул. Советская, дом 31
42.
Томск
634050, Томск, пр-кт Ленина, 93
43.
Тула
300000, Тула, пр-кт Ленина, 33
44.
Тюмень
625000, Тюмень, ул. Республики, 56
45.
Улан-Удэ
670000, Улан-Удэ, ул, Ленина, 61
46.
Ульяновск
432000, Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9
47.
Уфа
450000, Уфа, ул. Ленина, 28
48.
Хабаровск
680020, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.7
49.
Чебоксары
428000, Чебоксары, пр-кт Ленина, 2
50.
Челябинск
454000, Челябинск, ул. Кирова, дом 161
51.
Чита
672000, Чита, ул. Бутина, 37
52.
Ярославль
150014, Ярославль, ул. Свободы, дом 79