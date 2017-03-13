Свердловские болельщики смогут получить FAN ID Кубка Конфедераций FIFA на главпочтамте в Екатеринбурге

Выдача паспортов болельщиков (карт зрителей, FAN ID) Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться на главпочтамте Екатеринбурга, а также в ряде почтовых отделений в регионах страны. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП "Почта России", жителям регионов, не вошедших в список, доставка паспортов будет осуществляться бандеролью 1 класса с описью вложения.

Жителям других государств FAN ID будет выслана мелким заказным пакетом.

- Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой, - сообщили представители федерального оператора почтовой связи. - В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

Отметим, игры Кубка конфедераций FIFA 2017 года состоятся в июне и пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Список почтовых отделений в городах России, где будут выдаваться паспорта болельщиков: