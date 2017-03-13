На ЕГЭ разрешили приносить тексты художественных произведений

О новшествах в проведении выпускных экзаменов, указанных в приказах Минобрнауки РФ, сообщила «Российская газета». Экзамены нынче разделены на три этапа - досрочный, основной и так называемый сентябрьский, во время которого двоечники сумеют исправить оценки.

В этом году основной этап ЕГЭ для выпускников — с 29 мая по 1 июля, досрочная волна ЕГЭ - с 23 марта по 14 апреля, а сентябрьская - с 5 по 16 сентября. Выпускники 11-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику базового уровня. Как правило, самый сложный предмет для выпускников 11-х классов — математика. Самый популярный предмет - обществознание. Всё больше учеников выбирают историю, химию, физику.

Основной этап в девятых классах - с 26 мая по 29 июня, досрочная волна - с 20 апреля по 6 мая, а третья волна - с 5 по 22 сентября. Девятиклассники должны сдать не менее четырёх предметов, включая русский язык и литературу. Взять с собой на экзамены в девятом классе разрешается непрограммируемый калькулятор, орфографический словарь, справочные материалы с основными формулами, периодическую систему химических элементов и тексты художественных произведений, сборники лирики.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 747 тыс. человек.

Черновики экзаменуемых теперь будут храниться ровно месяц после экзамена, а оригиналы ответов - до марта следующего года. Заявления на ЕГЭ можно подавать до 1 февраля включительно (позднее — только по уважительной причине). Ученики могут подавать на аппеляции после экзаменов.

Полное расписание экзаменов — в соответствующем приказе Минобрнауки.