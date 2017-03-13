В Бисерти построен новый газопровод

В Бисерти завершилось строительство нового газопровода. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Общая протяжённость газопровода-новостройки составляет 7,5 км. Новая инфраструктура охватывает десять улиц Бисерти, на которых расположено 186 жилых домов. Расходы на возведение этого объекта превысили 11,5 млн рублей, более 11 млн из которых выделил областной бюджет.

По словам главы Бисертского городского округа Валентины Суровцевой, это первый реализованный проект по газификации индивидуальных жилых домов в посёлке.

— Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу в ближайшие пять лет обеспечить максимальную газификацию населённых пунктов Свердловской области. Эта работа активно ведётся, и в ближайшее время начнётся конкурсный отбор проектов на 2017-2018 годы, у Бисерти есть все возможности вновь оказаться в числе победителей и продолжить газификацию частных жилых домов, — сказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.