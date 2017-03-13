Малому бизнесу увеличили лимит по льготному кредиту до 15 миллионов рублей

Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) утвердил изменения в условиях предоставления льготных инвестиционных кредитов.

Как пояснили в пресс-службе СОФПП, максимальная сумма кредита была увеличена с 10 до 15 млн рублей. А список отраслей, которым доступен такой займ, пополнился услугами в сфере общепита. Кроме того, количество муниципалитетов с высоким уровнем безработицы, где местные предприниматели могут рассчитывать на льготный кредит, увеличилось с 25 до 35.

Напомним, льготные кредиты по фиксированной ставке 8,25 процента выдаются на приобретение, строительство или капремонт нежилых объектов недвижимости либо на приобретение необходимого для ведения бизнеса транспорта или оборудования. Их могут получить предприниматели из приоритетных отраслей, которые занимаются инновационной деятельностью или работают в территориях, где уровень безработицы в 1,25 раза превышает показатель средний по области.