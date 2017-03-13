Губернатор назначил Александра Засыпкина заместителем областного министра АПК и продовольствия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Засыпкина заместителем областного министра АПК и продовольствия. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Александру Засыпкину поручено курировать программы развития сельского хозяйства Среднего Урала, правовые вопросы, работу по анализу и прогнозированию развития отрасли.

Новый замминистра АПК и продовольствия — выпускник Уральской академии госслужбы. Ему 51 год. Ранее Александр Засыпкин возглавлял ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в частности, мясокомбинат «Стандарт» в Курганской области.