Областная газета
Земства 13 марта 2017, 16:15

На сборы от системы "Платон" в Екатеринбург отремонтировали 27 автодорог

Росавтодор проверит качество 27 автодорог Екатеринбурга, которые отремонтировали за счёт сборов системы "Платон". По решению федерального правительства Екатеринбург в прошлом году дополнительно получил на ремонт дорог 450 млн рублей.

-  Будет проверено состояние перезимовавших дорог, которые в 2016 году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса (без использования налогов). Такая практика в истории нашей страны была применена впервые, - сообщили в Росавтодоре.

Всего в России за счёт сборов системы "Платон" было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах

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