Японский художник Юдзи Хирацука в полночь принял уральцев в своей мастерской

Этой встречей формально завершился масштабный проект «Пришельцы», в рамках которого, в течение полутора месяцев, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств зрители знакомились с «аномальными явлениями» современной печатной графики Японии. Но встреча «под занавес», по сути, открыла для уральцев целый мир неординарного мастера Юдзи Хирацуки с его парадоксальной образностью.

Произведения Юдзи Хирацуки, экспонирующиеся сегодня в Британском музее, Центральном музее Токио, Нью-Йоркской публичной библиотеке, - остроумное продолжение традиций знаменитой японской гравюры укиё-э. Художник воспроизводит не просто "картины изменчивого мира" (так переводится с японского «укиё-э»), но трактует их, особенно повседневную жизнь современного западного мира, в ироничном ключе. Картины его сродни произвольно обрезанным фото. Юдзи «сносит» головы своим персонажам, они за рамками полотна, и даже там, где голова вроде есть — нет лица. Чистый овал в обрамлении волос. По мнению художника, меняющееся в силу возраста, сиюминутных эмоций лицо человека меньше всего говорит о нём самом. Зато руки… Многие зрители обратили внимание на необычную деталь картин Хирацуки — неизменно розовые, покрасневшие кончики пальцев персонажей. Оценив наблюдательность уральцев, Юдзи подтвердил: это сознательный приём, для него как художника пальцы — самая чувствительная и говорящая часть человеческого тела.

Юдзи прокомментировал для уральцев картины «Райская птица», «Урок авиации», «Эпикурейская феерия», «Встреча свёклы и мяса», которые на выставке «Пришельцы» вызвали у зрителей наибольший интерес и вопросы, открыл секрет, каким образом любовь к журналам мод сказывается в его искусстве графика, показал эскизы новых работ, которые пока ещё не покидали мастерской — уральцы оказались их первыми зрителями.

Разговор продолжался более двух часов. В какой-то момент организаторы встречи из екатеринбургского центра «Япония» напомнили о вежливости гостей и попросили отпустить художника… спать. Дело в том, что встреча с самобытным японским художником впервые в практике Екатеринбургского музея ИЗО была проведена по скайпу. На Урале был день, за окнами мастерской Юдзи Хирацуки — глубокая ночь…