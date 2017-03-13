В домах Екатеринбурга в этом году заменят 500 лифтов

По данным управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, в рамках этой работы службы осуществляют мероприятия по замене 500 лифтов в 114 многоквартирных домах, говорят в мэрии.

На начало марта специалисты уже ввели в эксплуатацию 120 подъёмников, 9 ожидают приёмки, в 204 шахтах идут работы. Работы ещё не начались в 39 многоэтажках (по 167 лифтам).

Финансирование этого процесса осуществляется из городского бюджета путём предоставления субсидий управляющим организациям, которые организуют работы.

По графику, лифты должны быть заменены к маю 2017 года.

Добавим, что Росстандартом вводится новый ГОСТ на требования безопасности к лифтам. Новый стандарт учитывает современные требования к безопасности при перевозке людей в лифтах, в том числе установленные в европейских стандартах.

В документ включены дополнительные требования - такие как появление устройства безопасности, предотвращающего непреднамеренный уход кабины с этажа при открытых дверях лифта, контроль превышения скорости движения кабины вверх. Кроме того, введены более жёсткие требования к прочности и конструкциям дверей, например, чтобы они были способны выдержать динамические воздействия бегущего человека.

Фото: gost.ru