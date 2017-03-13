В 2017 году на Среднем Урале за счёт средств областного бюджета закупят 46 автобусов для перевозки детей

В нынешнем году на Среднем Урале для перевозки детей будут приобретены 46 новых автобусов. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

На эти цели региональная казна выделит 134 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». Столь масштабное обновление автопарка позволит полностью выполнить требования федерального законодательства, запрещающие использовать для перевозки детей транспортные средства старше 10 лет. К концу нынешнего года на Среднем Урале все школьные автобусы 2007 года выпуска и старше будут заменены.