В России отзывают более 43 тысяч автомобилей Škoda

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве на территории России 43 151 автомобиль марки Škoda моделей Octavia, Superb,Fabia, Yeti, Rapid, проданные с 2012 по 2016 год. Об этом сообщила в понедельник, 13 марта, пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Причиной отзыва машин стали проблемы в гидросистеме.

"Причиной отзыва автомобилей Škoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме, - говорится в сообщении Росстандарта. - Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы".

Владельцы попадающих под отзыв автомобилей будут извещены о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ по электронной почте или телефону. Кроме того, на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомашин, по которым можно узнать, есть ли в списке конкретное транспортное средство.

Все ремонтные работы представители компании проведут бесплатно. Кроме того, на предоставленных машинах будет обновлено программное обеспечение блока управления коробки передач.