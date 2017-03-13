Впервые "Тотальный диктант" будут проверять первокурсники филфака

К проверке работ участников международной образовательной акции "Тотальный диктант" привлекут студентов-первокурсников, которые выбрали филологию в качестве будущей специальности. Об этом в понедельник на пресс-конференции рассказала профессор кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ Анна Плотникова.

В связи с тем, что количество участников с каждым годом увеличивается, проверяющих не хватает. Но, по словам Анны Плотниковой, организаторы уверены, что первокурсники c задачей справятся.

- Будет использоваться методика коллективной проверки, когда сначала все проверяющие вместе разбирают тексты, к тому же у каждого будет образец правильного текста. Для первокурсников будет организована отдельная учёба, - заявила она.

Напомним, «Тотальный диктант» - это ежегодная образовательная акция. Участники из разных городов пишут диктант по выбранному для всей России тексту. В этом году "Тотальный диктант" пройдёт 8 апреля. Текст подготовит российский писатель Леонид Юзефович.