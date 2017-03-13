Свердловская область присоединилась к созданию ВСМ "Челябинск - Екатеринбург"

Свердловская область стала третьим участником Хозяйственного партнёрства "Уральская скоростная магистраль". От лица региона выступила Корпорация развития Среднего Урала, сообщили в министерстве экономического развития Челябинской области.

Магистраль соединит центры двух уральских городов высокоскоростной железнодорожной линией, благодаря чему время в пути между городами сократится до 1 часа 10 минут. Кроме того, рассматривается вариант прохождения маршрута через аэропорты Кольцово и Баландино. Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства. Проектирование и строительство будет выполняться на частные и привлечённые концессионером средства.

Напомним, в прошлом году губернаторы Свердловской и Челябинской областей — Евгений Куйвашев и Борис Дубровский — подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации проекта ВСМ "Челябинск - Екатеринбург". Сейчас в подготовке проекта создания магистрали участвуют три стороны - Свердловская область, Челябинская область и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (инвестиционная группа RWM Capital).