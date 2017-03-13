Два журналиста "ОГ" стали лауреатами всероссийского конкурса

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки независимых региональных и местных СМИ подвёл итоги III Всероссийского конкурса "Правда и справедливость". В число лауреатов попали 16 журналистов Свердловской области, в том числе - два автора "ОГ" - Ольга Кошкина и Юлия Вишнякова.

Заместитель начальника отдела "Местное самоуправление" Ольга Кошкина специализируется на освещении проблем и достижений муниципалитетов Свердловской области. Её отметили за публикацию "Строительные полуфабрикаты", повествующую о нерадивых подрядчиках, которые срывают сроки строительства детских садов. Материал был подготовлен в соавторстве с коллегами по отделу - обозревателями Галиной Соколовой и Елизаветой Мурашовой.

Юлия Вишнякова несколько лет работала корреспондентом молодёжного приложения "Областной газеты" "Новая Эра". Сейчас она - журналист газеты "Зареченская Ярмарка", но, несмотря на это, продолжает публиковаться в "ОГ" как внештатный автор.

Всего лауреатами конкурса стали более 440 российских журналистов. Награждение лауреатов пройдет в апреле на ежегодном Медиафоруме ОНФ. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей, а также примут участие в дискуссиях и заседаниях форума.