Областная газета
Общество 14 марта 2017, 07:15

В Екатеринбург на два дня прибудет инновационный поезд-музей

Сегодня, 14 марта, в Екатеринбург прибывает передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК), который за два дня познакомит горожан с научными и техническими новинками. Он будет открыт для посетителей 14 и 15 марта на первой платформе железнодорожного вокзала с 10:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. 

В состав поезда-музея входят 9 выставочных вагонов. Отдельный вагон иллюстрирует историю развития отечественного железнодорожного транспорта: представлены модели от первого паровоза до высокоскоростного «Сапсана».

- Екатеринбуржцы увидят работу железнодорожной станции, стартовой площадки космодрома «Восточный», принцип организации перевозок в угольном терминале порта Усть-Луга. В комнате виртуального моделирования управления поездом желающие смогут попробовать себя в роли машиниста и почувствовать, что значит самостоятельно вести состав по железной дороге. Тренажер имитирует реальные условия в кабине электровоза, включая вибрации и шумы, - рассказали в пресс-службе СвЖД. 

Как сообщают в СвЖД, к 80-летию ревизорского аппарата подготовлена специальная экспозиция, рассказывающая о профессии ревизора. Ещё один вагон посвящён подвигу тех, кто работал на железной дороге в годы войны: в экспозиции отражён вклад железнодорожников в Победу над фашизмом. 

После остановки на Среднем Урале поезд-музей отправиться дальше путешествовать по стране, чтобы с экспозицией могли познакомиться как можно больше россиян.

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