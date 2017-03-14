Областная газета
Общество 14 марта 2017, 07:40

В Новоуткинске два автомобиля сгорели вместе с частным жилым домом

В ночь на 14 марта в посёлке Новоуткинск Первоуральского ГО на улице Колхозника случился пожар. На площади 198 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, легковые автомобили ВАЗ 2112 и "Ока" и частный жилой дом. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании поступило на улице Колхозника поступило в диспетчерскую сегодня, 14 марта, в 1:25. На тушение пожара выезжали девять огнеборцев на пяти спецмашинах. В 3:01 открытое горение было ликвидировано, в 4:46 огонь полностью потушен. В результате пожара есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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