Областная газета
Общество 14 марта 2017, 08:19

Туристов обязали информировать спасателей об опасных походах не позднее, чем за 10 рабочих дней

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее туристов предупреждать территориальные органы МЧС о потенциально опасных маршрутах не позднее, чем за 10 дней до путешествия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в составе несовершеннолетних детей. Согласно документу, к опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их  имуществу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области отмечают, что зарегистрировать свою группу можно при личном визите в Главное управление или спасательный отряд МЧС России по региону, а также позвонив спасателям по телефону.

Любителям активного и экстремального отдыха спасатели напоминают основные правила перед выходом на маршрут:

  • адекватно оцените опасности и трудности маршрута, состояние своего здоровья и физическую подготовку;
  • отметьтесь в спасательной службе: проинформируйте специалистов о маршруте вашей группы и сроках возвращения, оговорите порядок информационного обмена спасателей и туристов, что позволит в случае необходимости оперативно и в верном направлении организовать поиски; 
  • отправляясь в поход, возьмите с собой средства связи (мобильный, спутниковый телефоны, радиостанцию). При ухудшении погоды, стихийном бедствии или травмировании движение следует прекратить и запросить помощи (посредством связи или посыльным). Только в случае поступления сигнала тревоги, поиски можно организовать незамедлительно; 
  • при дезориентации или ЧП не теряйте самообладания, не паникуйте.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

С юбилеем, Наина Иосифовна!

С юбилеем, Наина Иосифовна!
Сегодня Наине Ельциной исполняется 85 лет.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вывезти старый хлам, рекомендуют на сервисе YouDo.

Сколько стоит курьер по Водному стадиону, лучшие цены тут.

Курьерская служба по Славянскому бульвару цены: подробнее тут.