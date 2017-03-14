Туристов обязали информировать спасателей об опасных походах не позднее, чем за 10 рабочих дней

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее туристов предупреждать территориальные органы МЧС о потенциально опасных маршрутах не позднее, чем за 10 дней до путешествия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в составе несовершеннолетних детей. Согласно документу, к опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области отмечают, что зарегистрировать свою группу можно при личном визите в Главное управление или спасательный отряд МЧС России по региону, а также позвонив спасателям по телефону.
Любителям активного и экстремального отдыха спасатели напоминают основные правила перед выходом на маршрут:
- адекватно оцените опасности и трудности маршрута, состояние своего здоровья и физическую подготовку;
- отметьтесь в спасательной службе: проинформируйте специалистов о маршруте вашей группы и сроках возвращения, оговорите порядок информационного обмена спасателей и туристов, что позволит в случае необходимости оперативно и в верном направлении организовать поиски;
- отправляясь в поход, возьмите с собой средства связи (мобильный, спутниковый телефоны, радиостанцию). При ухудшении погоды, стихийном бедствии или травмировании движение следует прекратить и запросить помощи (посредством связи или посыльным). Только в случае поступления сигнала тревоги, поиски можно организовать незамедлительно;
- при дезориентации или ЧП не теряйте самообладания, не паникуйте.