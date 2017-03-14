Новым главным архитектором Екатеринбурга стал Андрей Молоков

Глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении Андрея Молокова начальником департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Об этом пишет пресс-служба администрации города.
Об официальном назначении Андрея Молокова главным архитектором Екатеринбурга сообщил замглавы мэрии города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний». Напомним, до конца февраля должность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев.
Фото: мэрия Екатеринбурга
Справка "ОГ":
- Андрей Молоков родился в 1963 году в Красноуральске, в 1986 году он окончил Свердловский архитектурный институт по специальности «Архитектура».
- С 1986 года Андрей Молоков работал архитектором в проектной группе Свердловской специализированной научно-реставрационной производственной мастерской, старшим инженером Свердловского спорткомбината «Динамо», архитектором кооператива «Урман».
- С 1989 по 1993 годы являлся архитектором в Свердловском проектном институте «Свердловскгражданпроект», затем с 1993 по 1994 годы - главным архитектором ТОО «Ателье Дом».
- С 1994 по 1996 годы Андрей Молоков был ведущим архитектором АО «Уралгражданпроект», до 1999 года он возглавлял Унитарное муниципальное предприятие «Дорпроект», затем три года был главным архитектором проектного бюро «Энергостройпроект».
- С 2002 по 2005 годы Андрей Молоков трудился в должности главного архитектора ООО «Грачев, Молоков и партнеры». С 2005 года он являлся директором и главным архитектором ООО «Архитектурная мастерская Молокова».
- Андрей Молоков – дважды лауреат городской премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина (в 2006 году за реализацию проекта «Реконструкция улицы Вайнера» в составе авторского коллектива, и в 2009 году – за реализацию проекта «Комплекс жилых зданий по улицам Лермонтова и Николая Никонова» в составе авторского коллектива), имеет золотой диплом фестиваля «Рука мастера» за проект «Въездной знак в город Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово» (2008 год).
- Он является членом правления Свердловской организации Союза архитекторов России, также он один из основателей и организаторов конкурса архитекторов «АРХ-ИДЕЯ» от Союза архитекторов России.
- Андрей Молоков женат и имеет четверых сыновей.