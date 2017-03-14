Новым главным архитектором Екатеринбурга стал Андрей Молоков

Глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении Андрея Молокова начальником департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Об официальном назначении Андрея Молокова главным архитектором Екатеринбурга сообщил замглавы мэрии города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний». Напомним, до конца февраля должность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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