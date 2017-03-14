Областная газета
Политика 14 марта 2017, 08:45

Совет ЕС продлил до 15 сентября санкции против россиян и граждан самопровозглашённых республик Донбасса

Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие санкции в отношении физических и юридических лиц РФ, а также граждан ЛНР и ДНР ещё на полгода — до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщило НТВ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Санкции касаются примерно 150 граждан и 37 юридических лиц. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов. Санкции установлены в 2014 году из-за кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры действуют относительно тех граждан, которых чиновники Евросоюза считают ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины.

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