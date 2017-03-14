Число заключённых в России снизилось до рекордно низкого уровня

По состоянию на 1 января 2017 года в местах лишения свободы на территории России находилось 630 тысяч человек, из них почти 49 тысяч - женщины. Об этом было заявлено на расширенной коллегии Федеральной службы исполнения наказаний по итогам 2016 года. Показатель - рекордно низкий с момента существования Российской Федерации как отдельного государства.

"Результатом совместных инициатив и предпринимаемых мер (направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики и гуманизацию исполнения наказаний - ред.) стало неуклонное сокращение численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - сообщает пресс-служба ведомства. - На первое января 2017 года в следственных изоляторах содержалось более 107 тыс. граждан, в местах лишения свободы около 523 тысяч осужденных. Из них более 40 тысяч женщин, около 20 тысяч инвалидов. Таким образом, в 2016 году достигнута самая низкая численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в новейшей истории Российской Федерации.

Как сообщается, с выступлениями об итогах деятельности ведомства в минувшем году выступили директор ФСИН России Геннадий Корниенко, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов, первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих и другие представители государственной власти и общественных организаций. Также на коллегии были заслушаны отчёты руководителей ряда территориальных органов ФСИН России.