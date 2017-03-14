«Спутник» начал четвертьфинальную серию с домашнего поражения

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» в первом матче 1/4 финала Кубка Братины проиграли на домашней площадке «Динамо» из подмосковной Балашихи со счётом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

К 43-й минуте тагильчане проигрывали 0:3, после чего Дениса Перевозчикова сменил в воротах Егор Назаров. Уже на 48-й минуте хозяева пошли ва-банк, выпустив шестого полевого игрока, и ход себя оправдал - Виталий Жиляков сократил отставание. Через пять минут «Спутник» получил большинство, которое тренерский штаб тагильчан вновь усилил лишнего полевого игрока, но на это раз удача была на стороне хоккеистов из Балашихи, забросивших шайбу в пустые ворота.

До конца матча счёт не изменился – 1:4. Второй матч в серии до четырёх побед состоится 14 марта также в Нижнем Тагиле.