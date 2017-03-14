Областная газета
Политика 14 марта 2017, 09:31

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили Наину Ельцину с юбилеем

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравили Наину Ельцину, которая сегодня отмечает свой юбилей.

— Для уральцев очень важно то, что Вы сохраняете самую тесную связь с нашим регионом, где Вы окончили строительный факультет Уральского политехнического института, где на протяжении десятилетий работали главным инженером, а затем руководителем группы института «Водоканалпроект». И, конечно же, где Вы рука об руку шли по жизни с Борисом Николаевичем, — обратился к вдове Первого Президента России Евгений Куйвашев.

— Вы вносите огромный вклад в сохранение исторического наследия Свердловской области и города Екатеринбурга. Благодаря Вашему личному участию, Вашей заинтересованности реализуются образовательные проекты в регионе. Президентский центр имени Б.Н. Ельцина стал не только настоящим культурным явлением в жизни Екатеринбурга и Урала, но и масштабной дискуссионной площадкой, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

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