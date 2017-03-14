Областная газета
Общество 14 марта 2017, 09:47

Губернатор поручил областному правительству ускорить повышение зарплат медработников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня поручил региональному кабинету министров завершить решение вопроса о доведении уровня зарплат врачей до 200% от средней заработной платы по региону.

Напомним, о необходимости выполнить такую задачу к 2018 году говорил Президент России Владимир Путин во время недавнего посещения Брянской области. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, уже сейчас на Среднем Урале этот показатель достиг 190%.

— Повышение уровня зарплаты бюджетников и, в частности, медработников — задача важнейшая, приоритетная для нас. Благодаря той работе, которую мы вели по реализации майских указов Президента России, сегодня заработная плата медицинских работников в Свердловской области составляет около 190% от уровня средней зарплаты по экономике региона. Эту работу необходимо продолжить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200% от средних показателей по региону, как того потребовал Президент, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

С юбилеем, Наина Иосифовна!

С юбилеем, Наина Иосифовна!
Сегодня Наине Ельциной исполняется 85 лет.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Услуги мотоэвакуаторов в Высоковске: создать заявку >>

Доставка подарков и сюрпризов в Москве, отзывы.

Курьерские услуги Парнас - подробности...