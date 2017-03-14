Губернатор поручил областному правительству ускорить повышение зарплат медработников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня поручил региональному кабинету министров завершить решение вопроса о доведении уровня зарплат врачей до 200% от средней заработной платы по региону.

Напомним, о необходимости выполнить такую задачу к 2018 году говорил Президент России Владимир Путин во время недавнего посещения Брянской области. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, уже сейчас на Среднем Урале этот показатель достиг 190%.

— Повышение уровня зарплаты бюджетников и, в частности, медработников — задача важнейшая, приоритетная для нас. Благодаря той работе, которую мы вели по реализации майских указов Президента России, сегодня заработная плата медицинских работников в Свердловской области составляет около 190% от уровня средней зарплаты по экономике региона. Эту работу необходимо продолжить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200% от средних показателей по региону, как того потребовал Президент, — подчеркнул Евгений Куйвашев.