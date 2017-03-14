Наиболее часто простужаются сейчас в Краснотурьинске и Свободном

В Свердловской области за прошедшую неделю, с 6 по 12 марта, зарегистрировано 20,7 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ. Показатель составил 50,2 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 22%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

При этом ни в одной группе населения не отмечено превышение эпидемического порога. В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 9,7 тыс. заразившихся гриппом и ОРВИ, показатель составил 68,4 на 10 тыс. населения, что ниже установленного за предыдущие семь дней уровня на 19%.

- Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в ГО ЗАТО Свободный и ГО Краснотурьинск. По состоянию на 09.03.17 частично приостановлен образовательный процесс в 30 детсадах (закрыто 32 группы), в одной школе закрыт один класс, полностью закрыто четыре ДОУ и одна школа. С 6 по 12 марта зарегистрировано по предварительным диагнозам 403 случая пневмонии. Показатель заболеваемости составил 9,7 на 100 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 31% и ниже среднего многолетнего уровня на 31%. Группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.