Югоосетинские военные войдут в состав Российской армии

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым часть подразделений вооружённых сил Южной Осетии может официально войти в состав армии России. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, проект межгосударственного соглашения был предложен министерством обороны.

Предложения представлены на подпись президенту Владимиру Путину.

В соответствии с проектом соглашения, жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство и изъявившие желание служить в Российской армии, заключат соответствующий контракт на прохождение службы и будут официально числиться в составе российской военной базы на территории республики. В свою очередь, Южная Осетия должна уменьшить численность собственных вооружённых сил на фактическое число подразделений, которые войдут в состав российской армии. Переходный период после подписания соглашения сторонами рассчитана на 6 месяцев.

То есть фактически можно говорить об увеличении российского военного присутствия за счёт сокращения югоосетинской армии.

Сроки службы, пройденной военнослужащими в рядах армии Южной Осетии, будут засчитываться при исчислении выслуги лет в российских Вооружённых силах.

Напомним, Россия признала независимость Южной Осетии после событий 2008 года, когда грузинские военные решили установить контроль над территорией, формально входившей в состав Республики Грузия. С 1992 года на территории Южной Осетии несли службу миротворческие подразделения Вооружённых сил РФ, предотвращавшие межнациональный грузино-осетинский конфликт, вспыхнувший в результате распада СССР. Грузия проигнорировала факт их присутствия, в результате чего погибли российские военные, а также мирные жители, имевшие в том числе и российское гражданство. Россия в ответ на это начала операцию по принуждению Грузии к миру, в течение нескольких дней восстановив на территории республики порядок.