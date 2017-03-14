Свердловская область вышла на первое место в УрФо по производству молока

Больше всего молока в Уральском федеральном округа выпустили сельхозпроизводители Свердловской области — 35,6% - 676,2 тыс. тонн. Данные о сельском хозяйстве в округе опубликовали в Свердловскстате.

Прирост производства продукции сельского хозяйства за 2016 год достиг 101,6%. Доля УрФО в общем объёме производства продукции всех сельхозпроизводителей Российской Федерации составила 5,9%.

Аналитики представили данные по производству основных видов продукции животноводства: произведено скота и птицы на убой 1052,8 тыс. тонн, молока – 1899,8 тыс. тонн, яиц – 4555,1 млн. штук. Наибольший удельный вес в общем производстве скота и птицы (51,3%) и яиц (35,3%) принадлежит Челябинской области, молока (35,6%) – Свердловской области.

- В хозяйствах всех категорий Уральского федерального округа к концу года поголовье крупного рогатого скота составило 908,1 тыс. голов, из него коровы – 401,2 тыс. голов, поголовье свиней составило 1518,2 тыс. голов, - отмечают аналитики в отчёте. - Доля поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения составляет 52,4%.

По округу за год произведено сельхозпродукции примерно на 329,9 млрд. рублей. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015-го составил по округу 104,4% (по РФ - 101,8%).

Фото: Алексей Кунилов.

Ранее в Свердловскстате проанализировали состояние животноводства в хозяйствах Свердловской области за прошлый год. Количество крупного рогатого скота на конец декабря 2016 года составило 254,9 тыс. голов, число сократилось с декабря 2015-го на 6,4 тыс. голов, или на 2,4%. Количество свиней в хозяйствах региона уменьшилось на 2% до 327,6 тыс. голов. Овец и коз насчитали 58,5 тыс., что на 3,3% меньше, чем в конце 2015 года. Зато птиц к концу 2016 года оказалось 14,3 млн - на 3,6% больше, чем годом ранее.

При этом объёмы производства продукции животноводства за год возросли. Мясной продукции животноводства с января по декабрь 2016 года произведено 269,1 тыс. тонн, прирост за год — 1%. Было получено больше молока — 676,2 тыс. тонн, больше на 3,4% чем в 2015-м, птицеводческие производства предоставили сведения о поставках на рынок 1463,7 млн. штук яиц, что больше на 1,4% по сравнению с 2015-м.

Фото: Алексей Кунилов.