Евгений Куйвашев поддержал инициативу Людмилы Бабушкиной по защите бригад скорой помощи

На сегодняшнем заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев высказался в поддержку инициативы председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной по усилению юридической защиты бригад скорой помощи.

Как сообщил департамент информполитики губернатора, Евгений Куйвашев подчеркнул, что сам неоднократно слышал от врачей, насколько опасной стала работа в травмпунктах, в приёмных отделениях больниц и на «скорых».

Напомним, как раз сегодня в региональном парламенте состоится совещание по рассмотрению пакета законопроектов, касающихся защиты медработников от различных нападений.

— Это правильный и своевременный шаг. Мы должны поддержать коллег. Поручаю минздраву принять самое активное участие в обсуждении, чтобы все конструктивные инициативы работников отрасли нашли своё отражение в законах, — подчеркнул глава региона.