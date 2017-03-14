Доходы бюджета Свердловской области выросли на 6,8 миллиарда рублей

На сегодняшнем заседании правительства региона были рассмотрены поправки в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, эта сумма сложилась из роста налоговых и неналоговых доходов региональной казны, а также из безвозмездных поступлений из различных источников.

Увеличение доходов позволит свердловчанам направить дополнительные средства на здравоохранение, возведение объектов культуры и модернизацию ЖКХ в муниципалитетах Среднего Урала.