Областная газета
Экономика 14 марта 2017, 10:52

Доходы бюджета Свердловской области выросли на 6,8 миллиарда рублей

На сегодняшнем заседании правительства региона были рассмотрены поправки в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, эта сумма сложилась из роста налоговых и неналоговых доходов региональной казны, а также из безвозмездных поступлений из различных источников.

Увеличение доходов позволит свердловчанам направить дополнительные средства на здравоохранение, возведение объектов культуры и модернизацию ЖКХ в муниципалитетах Среднего Урала.

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