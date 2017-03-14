СМИ: полёт разбившегося Ту-154 до столкновения с водой был контролируемым

Пассажирский Ту-154 Министерства обороны РФ, разбившийся в конце декабря прошлого года в районе Сочи, до столкновения с поверхностью воды находился в режиме контролируемого полёта. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию катастрофы. По данным издания, это было даже не падение, а скорее, попытка посадить самолёт на воду.

"Самолёт, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно штатном режиме, - сообщает издание. - Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту стала стремительно развиваться нештатная ситуация. Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту,— фактически перевёл машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полёте под управлением лётчика".

По данным издания, 3D-модель последнего полёта Ту-154 - видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на неё цифрами, отражающими высоту полёта, скорость, режим работы двигателей и других параметров, а также с описанием всех произнесённых при этом слов и действий лётчиков - была создана специалистами, отвечавшими за техническую часть расследования.

Как сообщалось ранее, крушение Ту-154 Минобороны РФ произошло ранним утром 25 декабря прошлого года. Самолёт летел из Москвы на авиабазу Хмеймим в Сирии с посадкой для дозаправки в Сочи. Буквально через две минуты после вылета из пункта дозаправки лайнер рухнул в море, так и не успев набрать высоты. На борту находилось 92 человека, в том числе журналисты федеральных телеканалов, артисты Ансамбля песни и пляски Российской Армии, военнослужащие, а также известный благотворитель и общественный деятель Елизавета Глинка.