Свердловская область обеспечила почти половину розничного товарооборота в УрФО

В Уральском федеральном округе по объёму розничной торговли лидирующую позицию заняла Свердловская область, которая обеспечила 42,7% всего товарооборота в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

При этом в расчёте на душу населения, в округе за год было реализовано товаров на 200,7 тыс. рублей (в среднем по РФ – 192,0 тыс. рублей). Наибольшая величина этого показателя также зафиксирована в Свердловской области – 243 459 рублей на душу населения. Стоит отметить, что на продуктовых прилавках области доля местных товаров составляет 30-40%.

Оборот розничной торговли в 2016 году по Уральскому федеральному округу составил 2469,7 млрд рублей (сократился за год на 7,3%), оборот оптовой торговли организаций округа - 2895,9 млрд рублей (сократился по сравнению с 2015 годом на 6,3%).

Говоря о столице Урала, в Екатеринбурге за год добавилось 227 предприятий торговли, отметили в комитете по товарному рынку горадминистрации. Предполагается, что ещё 19 предприятий торговли появятся в 2017 году на территории Екатеринбурга за счёт нового строительства. Рынок существенно пополняют предприятия общественного питания, продуктовые магазины, автомойки, заправки и другие сферы бизнеса.

Фото: Павел Ворожцов.