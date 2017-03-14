Областная газета
Общество 14 марта 2017, 11:37

Екатеринбуржцы увидят фотографии из семейного архива Ельциных и фрагменты ещё не опубликованных мемуаров

Сегодня, 14 марта, в 18:30 в Ельцин Центре открывается фотовыставка "Наина Ельцина", приуроченная к юбилею вдовы первого Президента России. Посетители увидят фотографии из семейного архива и фрагменты из готовящихся к публикации мемуаров Наины Иосифовны, сообщили в пресс-службе Центра.

 На представленных в экспозиции фотографиях посетители увидят Наину Ельцину школьницей и инженером, вместе с друзьями и родными, во время официальных визитов и встреч и в минуты отдыха с семьёй. Снимки, сделанные любительской камерой, соседствуют с кадрами фотожурналистов. Выставка будет представлена в пространстве постоянной экспозиции Музея Б.Н. Ельцина «Другая жизнь президента», где выставлены свадебное платье Наины Иосифовны, оригинальные фотокарточки, семейные реликвии, рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Выставка продлится до 14 мая. 

Фото: Ельцин Центр, фотографии из личного архива

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