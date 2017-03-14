Областная газета
Политика 14 марта 2017, 12:07

Людмила Бабушкина в Москве приняла участие в обсуждении законодательных инициатив о поддержке инвалидов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ, где обсуждались вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, это совещание в Москве провели Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Свердловская область была упомянута в числе регионов, где многое делается для поддержки людей с ограниченными возможностями. У нас принят соответствующий закон о поддержке инвалидов. Также в законе о материнском семейном капитале предусмотрены возможности приобретать средства, товары, услуги для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В законе об охране здоровья граждан мы предусмотрели компенсации от 50% до 100% затрат на приобретение протезно-ортопедических изделий, — рассказала Людмила Бабушкина.

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