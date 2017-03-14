В ЦВО созданы оперативные группы для борьбы с предстоящим паводком

В Центральном военном округе сформированы специальные оперативные группы для борьбы с предстоящим паводком. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на помощь населению в случае осложнений будут направлены 500 военнослужащих и 70 единиц техники.

- В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, сформированы 28 подрывных групп и 12 эвакуационно-спасательных команд, - рассказали в пресс-службе. - В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1, санитарные машины с медицинскими работниками. Подразделения выполняют задачи по защите мостов, гидротехнических сооружений и проведению аварийно-спасательных работ.

Как отмечается, работу групп на местах будет контролировать региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге. Сейчас с личным составом проводятся тренировки в пунктах постоянной дислокации.

Между тем по прогнозам синоптиков в этом году уровень паводка в Свердловской области может на 37 % превысить многолетнюю среднегодовую норму. Предполагаемая дата начала весеннего паводка - 10 апреля.