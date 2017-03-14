Областная газета
Политика 14 марта 2017, 12:23

Евгений Куйвашев поддержал инициативу о переносе выборов Президента РФ на 18 марта 2018 года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров высказался в поддержку инициативы депутатов Госдумы о переносе даты предстоящих выборов Президента РФ на 18 марта 2018 года — день воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

— Всецело поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы РФ, руководства Центральной избирательной комиссии о переносе срока выборов Президента России на 18 марта 2018 года. Уверен, что эта инициатива найдёт поддержку в обществе и будет претворена в жизнь, — сказал глава региона.

На этом же заседании первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов сообщил, что сейчас запланированы два крупных мероприятия, связанных с Крымом: визит свердловской делегации в Судак и митинг-концерт 18 марта в Екатеринбурге.

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