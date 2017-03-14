В УрФО за год на свет появилось более 170 тысяч новорождённых

В прошлом году в Свердловской области родилось почти 60 тыс. детей - это порядка 35% от всех новорождённых жителей Уральского федерального округа 2016-го года. О естественном движении населения сообщает Свердловскстат.

В Уральском федеральном округе в 2016 году родилось 174,4 тыс. человек. А естественный прирост населения превысил 22,9 тыс. человек. Наиболее высокая рождаемость наблюдается в Тюменской области, а наибольший естественный прирост населения - в Ямало-Ненецком автономном округе. Естественная убыль населения зафиксирована в Свердловской, а также в Курганской и Челябинской областях.

Ранее в Свердловскстате проанализировали показатели естественного движения населения Свердловской области за 2016 год, естественная убыль населения в регионе составила 759 человек. Родилось в регионе за год 59 881 человек, было зарегистрировано 31497 браков, 19752 развода. На этом фоне отметим, что для повышения рождаемости в регионе применяется методика ЭКО, так, у свердловских пар за период 2015-2016 годов появилось на свет 898 новорождённых, по данным министерства здравоохранения Свердловской области.

Прирост населения способна обеспечить и миграция. В 2016 году на территорию Уральского федерального округа прибыло 432,8 тыс. человек, наибольшее число прибывших в Свердловской (186,1 тыс. человек) и Челябинской (99,1 тыс. человек) областях.

Миграционный прирост населения округа составил 15,3 тыс. человек. Население Свердловской области в результате миграционных процессов — приездов и отъездов из региона — за год увеличилось на 326 человек, при этом наибольший вклад составила миграция из стран СНГ.