Каменский мотогонщик по льду принёс сборной России победу на чемпионате мира в Германии

В минувшие выходные 39-й командный чемпионат мира по мотогонкам на льду завершился победой российской сборной в немецком городе Инцель. Вклад в победу внёс и спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич, сообщает департамент информполитики губернатора.

Отметим, победа сборной России на командном чемпионате мира по мотогонкам на льду — 23-я по счёту и 15-я подряд.

- Российская команда показала высококлассную подготовку и уверенную скоростную езду и заняла первое место, завоевав в свой актив 60 баллов из 60 возможных. В составе команды выступали действующий чемпион мира 2016 года, мотоспорстмен из Каменск-Уральского Дмитрий Хомицевич, представляющий центр технических видов спорта Свердловской области, мастера спорта Дмитрий Колтаков и Игорь Кононов, - рассказали в департаменте информполитики губернатора.

По общероссийским показателям Свердловская область является регионом с большим количеством спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 год этим видом спорта занималось почти 1100 человек.

Напомним, в 2016 году Свердловская область была признана Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим регионом страны по развитию этого вида спорта. За прошедший год на Среднем Урале проведено 27 состязаний мотоциклистов, из них шесть – всероссийского уровня. За год уральские спортсмены завоевали 144 медали различного достоинства по мотоспорту.

Добавим, в начале апреля мотогонщик из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич будет участвовать в финальных заездах 52-го личного чемпионата мира в Голландии. По итогам четвёртого финала в Германии он закрепился на третьей позиции в итоговой таблице.

Фото: Федерация мотоциклетного спорта России