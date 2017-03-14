Областная газета
Спорт 14 марта 2017, 12:58

Губернатор подписал распоряжение о создании оргкомитета Кубка мира по хоккею среди молодёжи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании организационного комитета по подготовке к проведению на Среднем Урале Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, этот престижный турнир состоится с 19 по 27 августа 2017 года в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Напомним, такое соревнование уже проходило в Свердловской области в 2015 году.

Организационный комитет возглавил сам глава региона, также в состав вошли вице-губернатор Павел Креков, гендиректор «УГМК-Холдинг», президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Георгий Кобылянский.

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