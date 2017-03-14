Областная газета
Общество 14 марта 2017, 12:59

Свердловские ракетчики вышли на маршруты боевого патрулирования

К отработке задач несения боевого дежурства на полевых позициях приступили девять полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Части, в том числе и дислоцированные в Свердловской области, на подвижных ракетных комплексах "Тополь" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.

- Ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране, а также обороне техники и полевых позиций, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. - Будут проведены тренировки по преодолению труднопроходимых участков и участков условного заражения местности.

Как отмечается, противодиверсионные формирования РВСН выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами. 

Ярс, Тополь, РВСН, ракетные войска стратегического назначения

Фото: mil.ru

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