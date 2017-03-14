В Свердловской области запустили новый портал для бизнеса

Правительство Свердловской области открыло новый сайт для малого и среднего бизнеса - 66msp.ru. Как отметил министр инвестиций и развития области Дмитрий Нисковских, он представляет собой «большой справочник где можно получить информацию о мероприятиях, господдержке, институтах развития, свободных площадках для ведения бизнеса».

На портале размещена информация о 361 бизнес-площадке в 19 муниципалитетах, постоянно актуализируется база свободных площадок. На сайте можно получить информацию о проводимых семинарах и тренингах, рассчитать займ по льготной ставке и найти контакты ближайшего фонда поддержки предпринимательства. Что немаловажно, на сайте опубликованы истории успеха предприятий разных отраслей бизнеса — медицины, пищевой промышленности, производства и услуг.