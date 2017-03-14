64% россиян поддерживают участие России в конкурсе "Евровидение-2017"

За участие российского конкурсанта на международном конкурсе "Евровидение-2017", который в этом году пройдёт на Украине, высказались 64% респондентов. Против участия выступили 30% россиян, согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе, проведённом 7 и 8 марта, приняли участие 1200 российских граждан. Специалистов интересовало отношение респондентов к песенному конкурсу "Евровидение".

Трансляцию финала "Евровидения-2017" планирует смотреть 41% опрошенных. Потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52%), людей 60 лет и старше (52%), тогда как мужчины (27%) проявляют куда меньший интерес.

С годами популярность музыкального конкурса в нашей стране снизилась: если в 2009 году не намеревались следить за финалом 37%, то в нынешнем году – уже 54%.

Добавим, в воскресенье, 12 февраля, вечером в эфире "Первого канала" было впервые озвучено, что Россию в этом году на песенном конкурсе представит Юлия Самойлова. Она исполнит песню "Flame Is Burning". Полуфиналы "Евровидения" запланированы в украинской столице на 9 и 11 мая, финал - на 13 мая. В "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.