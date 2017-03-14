Свердловчане зарабатывают на 10% больше среднего показателя по регионам УрФО

Денежные доходы населения в Свердловской области превышают доходы населения в целом по Уральскому федеральному округу на 10%. Уровень благосостояния населения определили в Свердловскстате.

Денежные доходы населения в расчёте на душу населения по УрФО составили в среднем 31980 рублей в месяц (в целом по РФ – 30764 рубля в месяц). При этом денежные доходы населения Свердловской области (в среднем на душу населения в месяц), по подсчётам аналитиков, за 2016 год достигли 35138,4 рубля, что выше на 0,9% в сравнении с 2015-м.

Среднедушевые денежные доходы населенияопределяются путём деления объёма денежных доходов населения на общую численность населения. Учёт доходов, расходов и сбережений населения ведётся на основе данных госстатистики, финансовой и банковской отчётности населения. Денежные доходы в совокупности с другими показателями влияют на уровень благосостояния населения.