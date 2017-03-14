Три котельные в Новой Ляле остановились из-за нехватки воды

В Новой Ляле вчера, 13 марта, в 23:00 из-за ошибки строителей газопровода остановлена работа трёх котельных. Без тепла остались несколько десятков домов и ИК-54, сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

– Строители газопровода повредили водовод диаметром 500 мм, принадлежащий МУП «Водоканал». Без постоянной подпитки котельные работать не могут – система закрытая, но идёт большой водозабор из батарей потребителей, есть потери в сетях. На улице -7, система может замерзнуть, поэтому попросили помочь пожарных. За ночь городская пожарная машина сделала четыре рейса, обеспечив подвоз воды к объектам, – рассказала начальник Новолялинского участка АО «Облкоммунэнерго» Наталья Богатырева.

Сейчас пожарные продолжают оказывать помощь, что позволяет котельным поддерживать тепло в трубах. По информации Натальи Богатыревой, энергетики надеются к ночи восстановить водовод и перевести котельные на штатный режим работы. Сотрудники «Водоканала» уже привезли на место аварии новую трубу. Работу одной из котельных удалось наладить самостоятельно после того, как в неё долили воды.