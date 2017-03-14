Свердловские энергетики ограничили подачу тепла в ЕТТУ за долги

Режим частичного ограничения теплоснабжения ввели свердловские энергетики на ряде предприятий и организаций региона. Причина - накопленные долги, сумма которых достигла 15 миллионов рублей. В списке должников - Екатеринбургское МУП "Трамвайно-троллейбусное управление", Ельцин Центр, Центр международной торговли Екатеринбург.

Энергетики дали должникам 5 дней на погашение долга.

- Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» ввел частичное ограничение поставки тепловой энергии ряду екатеринбургских предприятий, - сообщили в пресс-службе поставщика. - Самый большой долг у ЕМУП "ТТУ" - 8 млн 978 тыс. рублей. Ельцин Центр задолжал 3 млн 301 тыс. рублей, ЦМТЕ - 2 млн 468 тыс. рублей.

Как отмечают в компании "Энергосбыт Плюс", должники обязаны снизить потребление тепла в собственных теплоузлах в присутствии теплоинспектора, который пломбирует теплоузел и составит акт частичного ограничения. При непогашении задолженности в пятидневный срок в полном объёме вводится подача тепла на объекты должника будет полностью прекращена.