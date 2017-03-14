Предстоящий паводок может нарушить автосообщение с 76 населёнными пунктами Среднего Урала

На нынешнюю весну синоптики прогнозируют на редкость высокий паводок. Автосообщение может быть нарушено с 76 населёнными пунктами. Поэтому на состоявшемся сегодня заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил всем министерствам и ведомствам, ответственным за подготовку к паводку, принять максимальный комплекс мер по защите населения Среднего Урала от возможных чрезвычайных происшествий.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в населённые пункты, которые высокая вода может временно отрезать от основной территории Среднего Урала, уже сейчас завозят продукты и медикаменты. В 24 населённых пунктах будут созданы 39 лодочных и паромных переправ.

— Судя по прогнозу синоптиков, нас ожидает непростой период. Поэтому мы должны быть готовы к подтоплению некоторых территорий, к безаварийному пропуску талых вод. А это значит, что необходимо обеспечить самый жёсткий контроль состояния всех потенциально опасных объектов. На территории области не должно быть бесхозных плотин, дамб, других гидротехнических сооружений. В постоянном режиме должен вестись мониторинг паводковой ситуации, — подчеркнул Евгений Куйвашев.