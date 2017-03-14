Областная газета
Общество 14 марта 2017, 13:49

"ОГ" выросла в рейтинге "Медиалогии" на две позиции и осталась самым цитируемым офлайн-ресурсом

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Свердловской области за 2016 год. В ТОП-25 самых цитируемых СМИ региона "Областная газета" заняла 8-е место, обогнав ряд интернет-изданий, газет и телеканалов. Годом ранее наше издание замыкало десятку лучших.

Три первых позиции рейтинга заняли информационные онлайн-ресурсы Ura.ru, Znak.com и 66.ru. Замыкают рейтинг телеканал "41-Домашний", интернет-портал ku66.ru, а также единственная радиостанция, представленная в рейтинге - "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

В ТОП-25 самых цитируемых СМИ дебютировали сразу три медиаресурса: Tagilcity.ru, Revda-info.ru и газета "Вечерний Краснотурьинск". Больше всего рейтинг цитируемости возрос у "Европейско-азиатских новостей" (+ 7 позиций) и у "Нашей газеты" (+ 5 позиций). Существенно снизился индекс цитируемости у "Эха Москвы" (- 6 позиций).

ТОП-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области

Чтобы выделить ТОП-25 лучших, в "Медиалогии" проанализировали порядка 38 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Фото: mlg.ru

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