Екатеринбургский театр оперы и балета возобновляет постановку “Жизель”

“Жизель”, отметившая в этом году 175 лет, впервые была поставлена в Париже Жаном Коралли и Жюлем Перро: спектакль имел огромный успех, но исчез со сцены вместе с эпохой романтизма. К концу XIX века единственным хранителем “Жизели” остался петербургский балет, для которого спектакль возобновил Мариус Петипа. В 1910-1911 годах его версию показала в Европе антреприза Сергея Дягилева – с тех пор балет о крестьянской девушке, любившей танцевать, уже не сходил с мировых подмостков. Новый спектакль Екатеринбургского театра оперы и балета точнее назвать возобновлением – “Жизель” предстанет именно в классической хореографии Коралли, Перро и Петипа.

В “Жизели” соблюдён главный принцип романтического искусства – раздвоение сознания, столкновение бытовой повседневности и потустороннего мира, населённого духами. Два акта балета – день и ночь, телесное и бесплотное, многокрасочный крестьянский праздник и хороводы призраков в белых подвенечных платьях. По словам Вячеслава Самодурова, художественного руководителя балета Екатеринбургского театра оперы и балета, цель нынешнего возобновления – заострить конфликт двух миров. “Это безусловный шедевр и с точки зрения хореографии, и по тому, с какой ювелирной точностью поставлены пантомимные сцены. Мы хотим избавить балет от академических штампов, вдохнуть энергию, добавить живых эмоций – чтобы старинный спектакль выглядел правдиво и беспокоил сегодняшних зрителей”, – отмечает Самодуров.

В качестве художественного ориентира выбран спектакль Мариинского театра, именно поэтому для постановки приглашены петербургские мастера. Балетмейстерами спектакля выступят Наталья Большакова и Вадим Гуляев. Легендарные солисты Кировского (Мариинского) театра, а ныне всемирно признанные педагоги, Большакова и Гуляев уже работали с солистами балета Екатеринбургского театра оперы и балета весной 2015 года.

Над оформлением также работают петербургские мастера: сценограф Андрей Войтенко и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Их работу уральские зрители могли оценить по обновлённому “Лебединому озеру”, появившемуся в репертуаре нашего театра полтора года назад. Ныне перед художниками стоит сходная задача – найти свежее визуальное решение, оставаясь в рамках академической традиции.

Премьерные показы спектакля пройдут 6–9 апреля 2017 года.