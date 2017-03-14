В Екатеринбурге на улице Вишнёвой запретят остановку автомобилей

В Екатеринбурге горожане самостоятельно взялись за организацию установки знаков «Остановка запрещена» вдоль улицы Вишнёвой, информируют автовладельцев в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города.

Благоустроители города отмечают, что решение об установке знаков появилось после обращения представителей предприятий, расположенных на этой территории: беспорядочно припаркованные автомобили блокируют возможность въезда и выезда машин на улице. В горадминистрации идею жителей поддержали.

- Изменения в движении вступят после 10 апреля на отрезке улицы между строениями 2а и 2д по обеим сторонам, - говорят в комитете по транспорту.

Более того, представители предприятий даже самостоятельно разработали схему, согласовали её в профильными службами города и теперь обратятся в специализированную компанию для установки знаков.