Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Великомученицы Екатерины

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Наины Иосифовны Ельциной орденом Святой Великомученицы Екатерины. Документ опубликован во вторник, 14 марта, на официальном сайте Кремля.

"За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Владимир Путин своим указом наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины", указывается в документе.

Отметим, сегодня супруге первого Президента России Бориса Ельцина исполнилось 85 лет. Ранее Наину Иосифовну поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.