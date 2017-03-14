Областная газета
Политика 14 марта 2017, 14:13

Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Великомученицы Екатерины

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Наины Иосифовны Ельциной орденом Святой Великомученицы Екатерины. Документ опубликован во вторник, 14 марта, на официальном сайте Кремля.

"За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Владимир Путин своим указом наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины", указывается в документе.

Отметим, сегодня супруге первого Президента России Бориса Ельцина исполнилось 85 лет. Ранее Наину Иосифовну поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

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С юбилеем, Наина Иосифовна!

С юбилеем, Наина Иосифовна!
Сегодня Наине Ельциной исполняется 85 лет.

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