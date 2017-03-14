"ЦентрОбувь" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал обувную сеть "ЦентрОбувь" банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода.

Как стало известно на заседании суда во вторник, в реестре требований кредиторов компании в настоящий момент 225 требований на сумму 23,5 миллиарда рублей. Как отметил совладелец обувной сети Дмитрий Светлов в разговоре с журналистом "Коммерсанта", переговоры о реструктуризации долгов продолжаются.

Ранее "ОГ" писала, что в апреле прошлого года Арбитражный суд Москвы ввёл процедуру наблюдения компании "ЦентрОбувь" из-за долга в 4 миллиона рублей перед компанией "Сандорини". К тому моменту в Екатеринбурге вдвое сократилось количество магазинов компании: осталось два "Centro" и три "ЦентрОбуви". Летом прошлого года перестали работать и эти магазины.

Сеть "ЦентрОбувь" специализировалась на продажах обуви низкого ценового сегмента. Фото: Неизвестный фотограф